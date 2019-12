La metro di Napoli ferma la mattina del 31 dicembre? Colpa di una baby gang (Di martedì 31 dicembre 2019) C'è l'atto vandalico di una baby gang dietro l'interruzione della circolazione di questa mattina sulla Linea 1 della metropolitana di Napoli. Alla stazione di Frullone, periferia Nord della città, quando il treno si è fermato in banchina, un gruppo di ragazzi ha rotto le maniglie di apertura delle porte e ha imbrattato l'esterno dei vagoni, per poi fuggire sui binari. Leggi la notizia su napoli.fanpage

