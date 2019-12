La menopausa, come contrastare i sintomi con l’alimentazione (Di martedì 31 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiDurante la menopausa, il corpo di una donna cambia a causa della riduzione degli estrogeni e al conseguente rallentamento del metabolismo. Questo provoca un aumento di peso, l’allargamento del girovita e una serie di problemi legati ai cambiamenti ormonali. Per questo motivo, è necessario apportare delle modifiche alla dieta e allo stile di vita, in modo da eliminare o ridurre alcuni dei sintomi più fastidiosi. menopausa e alimentazione Il calo degli ormoni non provoca solo un rallentamento del metabolismo ma anche un accumulo di grasso in alcuni punti specifici del corpo, come i fianchi e la pancia. Inoltre, a causa della carenza di calcio, le donne in menopausa sono molto più soggette all’osteoporosi. Va da sé che curare l’alimentazione rappresenta il primo passo per contrastare l’insorgere di questi problemi. Gli elementi che non devono ... Leggi la notizia su anteprima24

CattivissimaCat : @ViolaMilano Io direttamente la menopausa. Come proposito. - VforVettel : @RINGERS4EVER @ammaiFiamma @Mika_14_27 @tizianabarbier4 @PowerFlower93 @Giuly9810 @elledinicola @gaialonge… - PLeggera : Nelle fasi più delicate della sua vita, come il ciclo mestruale e, più tardi, la menopausa, la donna ha bisogno di… -