La mancanza di sonno non c' entra Ecco perché i genitori si sentono sempre stanchi

I tuoi figli dormono. Magari non tutte le notti allo stesso modo, ma ti lasciano riposare quelle 7-8 ore dando la possibilità al tuo fisico di riprendersi. Allora perché continui a sentirti stanco/a? É il dilemma che affligge tanti genitori, che non riescono a rilassarsi mai e vivono le proprie vite tesi come corde di violino. Secondo un articolo pubblicato sul New York Times, dal titolo "The Exhaustion Is Real" ("L'esaurimento è reale"), alla base della stanchezza cronica delle mamme e dei papà non ci sarebbe la mancanza di sonno e neanche le interruzioni dello stesso, ma il "time pressure", ovvero la sensazione - disperata, talvolta - di non avere abbastanza tempo a disposizione per fare tutto. Si tratta di quel meccanismo che scatta nella mente di un genitore quando stila la lista immaginaria di ...

