“La malattia sta andando avanti”. Il dramma dell’ex ballerino di Amici che lotta contro un brutto male (Di martedì 31 dicembre 2019) È affetto da una brutta malattia, la sclerosi multipla ma non si arrende e il giovane ballerino di Amici continua a danzare. Ivan Cottini, il danzatore affetto da sclerosi multipla, è un modello e un esempio di vita: sta dimostrando a tutti che le passioni vanno oltre e che non si fermano davanti a nulla. “Ero molto diverso prima della malattia. Ho buttato via tante cose che la vita mi proponeva… Ora vivo una vita più tranquilla” aveva spiegato a settembre al La Vita in diretta raccontando che la sua vita è cambiata in un giorno. “Pensavo che fosse la sbornia della sera prima. Invece nel pomeriggio non riuscivo già a reggermi in piedi, parlavo male. Mi ero addormentato in un modo e mi sono svegliato in un altro”. E inizia, all’età di 27 anni, il suo calvario. A Ivan Cottini, dopo la diagnosi, cade il mondo addosso e si sente morire: “A 27 anni mi sentivo padrone del mondo, poi ti svegli ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

repubblica : Trovato il donatore di midollo osseo per la malattia rara del piccolo Filippo - doctorpathol : RT @GianricoCarof: Di regola cerco di ignorare i cialtroni. Oggi faccio eccezione. Per strada una signora molto carina, occhi da matta: “Mo… - tricia_patrizia : @raffaelecaru Madonna ma la tua è veramente una brutta malattia! Stai sereno segui la tua squadra... Capisco tu sia… -