La lista svincolati, tutti gli affari a costo 0: l’elenco dei calciatori senza contratto, colpi per i club [FOTO] (Di martedì 31 dicembre 2019) I calciatori svincolati – Il calciomercato invernale sta per prendere ufficialmente il via, si preannuncia una finestra scoppiettante con tante squadre che sembrano intenzionate a riforzarsi massicciamente per la seconda parte di stagione. Nelle ultime ore si sono mosse anche le big del campionato, Inter e Juventus preparano due colpi per rinforzare ancora di più due squadre già molto forti, quella che si è mossa in anticipo è il Milan che nelle ultime ore ha ufficializzato l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic. Previsti alcuni innesti anche in casa Napoli, pochissime novità incece per le romane. Interessanti indicazioni anche per le squadre in lotta per la salvezza, attivissimo il Genoa che deve recuperare dall’ultima posizione in classifica ma hanno intenzione di muoversi anche Bologna, Fioentina, Sampdoria ed in parte anche il Torino. Sono diversi i calciatori ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

