La lettera della moglie di Alessio Allegri, giocatore di basket morto per un malore in campo, al figlio appena nato (Di martedì 31 dicembre 2019) La lettera della moglie di Alessio Allegri al figlio appena nato Era il 16 dicembre 2019 quando Alessio Allegri, giocatore di basket di 37 anni e capitano dell’Osl Garbagnate, è morto dopo essere stato colto da un malore in campo il giorno prima: il cestista ha lasciato una moglie, Claudia Gabellone, e un figlio, Liam, nato proprio qualche giorno dopo la scomparsa del papà. Molto conosciuto nelle leghe minori di basket in Lombardia, Allegri era soprannominato Koeman (come il giocatore di calcio dell’Olanda, con il quale condivideva la stazza). La sua storia ha commosso tutta l’Italia: mentre era in campo nel palazzetto di Rho, a un certo punto ha alzato un braccio e poi si è accasciato a terra. Condotto in ospedale, per lui – dopo una fase di iniziale miglioramento – non c’è stato nulla da fare: un’aritmia fulminante se lo è portato via. Nei ... Leggi la notizia su tpi

