"La grande magia" di Eduardo lega Pirandello e Pasqual (Di martedì 31 dicembre 2019) “La grande magia” è, fra le commedie di Eduardo De Filippo, una delle meno riconosciute. Scritta nel 1948, debuttò l’anno dopo al Mercadante di Napoli e fu ripresa solo per poche repliche. Restò in uno dei cassetti di Eduardo fino a un’edizione televisiva del 1964 con lo stesso autore protagonista insieme a Giancarlo Sbragia. Poi nel 1985, Giorgio Strehler, all’apice del successo, ne fece un’edizione fortemente innovatrice.È il quadro controverso di un successo mancato di un’opera ancora interessante, che ora torna in scena con un nuovo allestimento, prodotto dal Teatro Stabile di Napoli e con la regia dello spagnolo Lluis Pasqual - che il pubblico italiano già conosce bene, tra l’altro, per “La casa di Bernarda Alba” da Garcia Lorca e un “Finale di partita” da Beckett – ... Leggi la notizia su huffingtonpost

