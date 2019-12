La fuga di Lucia Borgonzoni dai confronti tv per evitare figuracce (Di martedì 31 dicembre 2019) Perché non ci sono stati altri confronti televisivi con Bonaccini? «Chiedetelo a lui…»: la versione di Lucia Borgonzoni sui confronti con il suo rivale viene regalato oggi a Libero, che pubblica una intervista elegiativa alla candidata della Lega alle elezioni regionali dell’Emilia-Romagna. Repubblica Bologna però racconta tutta un’altra storia che vede invece una candidata piuttosto riluttante ai confronti, soprattutto dopo la severa lezione ricevuta da Carlo Calenda sul MES, che le ha fatto scegliere la via della prudenza in pubblico per evitare figuracce: Assente al fianco di Matteo Salvini durante il suo blitz domenicale a Bologna (pur giustificata dal leader: «Lucia è con la mamma oggi») e sfuggente ai faccia a faccia con Stefano Bonaccini. Almeno per ora. Questa è la strategia messa in campo al quartier generale leghista per raddrizzare i sondaggi. Nessun litigio tra ... Leggi la notizia su nextquotidiano

