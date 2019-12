La fuga dell’ex Ceo di Nissan Ghosn: via da Tokyo nascosto in una custodia per strumenti musicali (Di martedì 31 dicembre 2019) L'ex numero uno di Nissan Motor, Carlos Ghosn, è arrivato in Libano dopo aver lasciato il Giappone, dove era in attesa di processo e gli era stato vietato di andare all’estero. E la sua potrebbe essere stata una fuga da film: secondo una emittente televisiva libanese una delle ipotesi più accreditate è che abbia potuto aggirare i controlli nascondendosi all'interno di una custodia per strumenti musicali. Leggi la notizia su fanpage

