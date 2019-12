La falsa credenza del “momento giusto” per vincere alle slot (Di martedì 31 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiDiffidare dalle credenze e dalle leggende urbane è il primo passo per creare un gioco responsabile e sicuro. Tra le varie credenze, o fake news, sul gioco d’azzardo che affollano il web la più ricorrente è quella del momento giusto per giocare alle slot. La domanda degli appassionati è semplice: esistono giorni, fasce orari, momenti particolari, in cui la percentuale di vittoria si alzano notevolmente? Ci sono dei momenti in cui la fortuna è più propizia? La risposta è, ovviamente, no. Ma proviamo a confutare questa falsa credenza che vorrebbe l’esistenza di giorni più fortunati o addirittura di orari giusti. Le slot machine sono aperte, nei casinò online, 24 ore al giorno e sono disponibili sempre, sette giorni su sette, ai clienti. Che scelgono in maniera totalmente casuale quando giocare: impegni lavorativi, familiari, tempo libero. È quindi pressoché ... Leggi la notizia su anteprima24

