La discarica di Roma sarà a Monte Carnevale: “Scelta grave, la ripudio” (Di martedì 31 dicembre 2019) Dure le critiche che stanno arrivando in queste ore a Virginia Raggi, dopo l'individuazione di Monte Carnevale come sito per il conferimento dei rifiuti di Roma Capitale. Tra queste la consigliera capitolina M5s Simona Ficcardi: "Scelta grave, la ripudio". Scongiurata l'ipotesi di una discarica a Tragliatella. Leggi la notizia su roma.fanpage

