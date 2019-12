La discarica di Roma a Monte Carnevale (Di martedì 31 dicembre 2019) La Giunta di Virginia Raggi ha deliberato di indicare come sito per lo smaltimento dei rifiuti nel territorio del Comune di Roma l’area di Monte Carnevale, nel municipio XI. Il sito si trova a una decina di chilometri dalla megadiscarica di Malagrotta, chiusa nel 2013. La discarica di Roma a Monte Carnevale Della possibilità di aprire una discarica a Monte Carnevale si parla dal luglio scorso. Nei piani doveva essere una discarica di inerti, ovvero del materiale proveniente dai cantieri. Il progetto era stato presentato in Regione dalla New Greene si trovava in una relazione con 7 zone (da Falcognana a Monte Carnevale) giudicate idonee dai tecnici discarica a Roma, i due progetti (Il Messaggero, 4 agosto 2019) La Regione, vista l’individuazione sul territorio comunale dell’impianto, in concomitanza con l’approvazione del provvedimento capitolino, stralcerà dal ... Leggi la notizia su nextquotidiano

leggoit : #rifiuti a #roma, la nuova #discarica sarà a Monte Carnevale - ilmessaggeroit : #rifiuti a #roma, la nuova #discarica sarà a Monte Carnevale - neXtquotidiano : La discarica di Roma a #MonteCarnevale -