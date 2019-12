La compagnia del cigno 2, le anticipazioni del regista: “Conflitti in arrivo” (Di martedì 31 dicembre 2019) anticipazioni La compagnia del cigno 2, parla il regista Ivan Cotroneo Abbiamo delle anticipazioni su La compagnia del cigno 2 per concludere l’anno. Il 2020 potrebbe essere l’anno in cui vedremo la seconda stagione della fiction, ma è più probabile invece che dovremo aspettare i primi mesi del 2021. Sarà una lunga attesa, ma necessaria: … L'articolo La compagnia del cigno 2, le anticipazioni del regista: “Conflitti in arrivo” proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

RaiTre : 'Gianna si è sempre sentita una donna dell’Europa e del mondo, lei è una cosmopolita, ha infatti avuto un grande su… - milly_carlucci : Dal 10 gennaio su #rai1 andrà in onda #ilcantantemascherato che ci farà compagnia per tutti i venerdì del mese! È p… - FPBll : RT @stopconinomi: Ultima perla del 2019. ??????Una donna di successo e’ colei che ha costruito con gli stessi mattoni che hanno lanciato per v… -