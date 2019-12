La Chiabotto vola in Australia per la luna di miele con il marito Marco Roscio (Di martedì 31 dicembre 2019) Per Cristina Chiabotto e Marco Roscio, marito e moglie dallo scorso 21 settembre, è arrivato il momento di partire per la luna di miele (la seconda dopo il viaggio a Formentera). La coppia, che nelle ultime settimane è stata al centro del gossip per via di una presunta gravidanza lei, è infatti volata in Australia. I numerosi fan sono venuti a sapere del viaggio grazie alle Stories di Instagram. La ex Miss Italia 2004, dopo aver postato diversi ricordi importanti di questo 2019, ha infatti divulgato la tenera immagine di un koala, accompagnata dalla didascalia “Questione di fuso”. Anche il marito, il manager Marco Roscio, ha riproposto nelle Stories alcuni frammenti del suo 2019. Subito dopo è arrivata una foto di Bondi Beach, una delle spiagge più famose dell’Australia, accompagnata dall’inequivocabile hashtag #honeymoon. Dopo un Natale sereno trascorso in ... Leggi la notizia su dilei

