Kulusevski Juventus, arriva subito? Cifre e dettagli rivelati da “Sky” (Di martedì 31 dicembre 2019) Kulusevski Juventus- Secondo quanto riportato da “Sky Sport”, la Juventus sarebbe ormai ad un passo da Kulusevski. Il centrocampista del Parma, ma di proprietà dell’Atalanta potrebbe arrivare in bianconero già dall’attuale sessione di mercato di gennaio. 35 milioni più 10 milioni di euro: questa la cifra che la società bianconera verserà nelle casse dell’Atalanta pur di assicurarsi il giovane talento svedese classe 2000. Paratici potrebbe decidere di portarlo a Torino fin da subito. Kulusevski Juventus, Pjaca va al Parma? Qualora la Juventus decidesse di affondare subito il colpo per l’esterno offensivo attualmente in forza al Parma, il club ducale potrebbe contare sull’arrivo di Pjaca. La Juventus potrebbe cedere il giocatore croato al club emiliano per consentirgli di rimpiazzare lo svedese. Leggi anche: Kulusevski Juventus, Sky : sorpresa ... Leggi la notizia su juvedipendenza

