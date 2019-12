Kate Middleton, Natale al gelo (e il resto della famiglia ai Caraibi) (Di martedì 31 dicembre 2019) Kate Middleton, salvo imprevisti, è destinata a diventare presto regina consorte. Un ruolo che, già adesso, le impone una serie di impegni istituzionali e di famiglia ai quali non le è concesso sottrarsi, soprattutto a durante le feste. Ecco che quindi la duchessa si è trasferita nella fredda Sandringham con buona parte della royal family, mentre il fratello James, la sorella Pippa e la madre Carol se la spassavano al mare, sull’isola Caraibica di St. Barts.«Ho sbagliato a vestirmi così, ho davvero troppo caldo», si sarebbe lamentata Kate durante la passeggiata prima della messa di Natale, sfoggiando un lungo cappotto con il collo di pelliccia. A riportare la «lamentela» è stata Karen Anvil, fan reale che già nel 2017 a Sandringham scattò la celebre foto con i «Fab Four», ossia con Meghan Markle e Kate Middleton al fianco dei principi Harry e William. «Quest’anno la duchessa ha ... Leggi la notizia su vanityfair

infoitcultura : Kate Middleton e i 10 eventi che hanno distrutto la Royal Family - beeport : RT @vogue_italia: Un cappotto in lana grigia con collo in ecopelliccia come quello di Kate Middleton? Eccolo ???? - maquiblah : RT @vogue_italia: Un cappotto in lana grigia con collo in ecopelliccia come quello di Kate Middleton? Eccolo ???? -