Kate Middleton, il Principe William tenta di riconquistarla con un regalo da 7 milioni di dollari (Di martedì 31 dicembre 2019) Dopo le voci di una presunta crisi tra i Duchi di Cambridge, sembra che il Principe William sia pronto a riconquistare Kate Middleton. Per farlo ha pensato ad un regalo costosissimo in occasione del compleanno della moglie. Nelle occasioni delle feste natalizie la duchessa, che insieme al suo consorte ha trascorso a Sandringham, è apparsa triste. Da settimane infatti si parla di una crisi tra la coppia reale, alimentata anche da alcuni gesti fatti da Kate in alcune occasioni pubbliche. Kate Middleton scansa il braccio del Principe William (ndr.) è tutti pensano si tratti di un chiaro sintomo di crisi. Ma pare che il Duca sia pronto a riconquistare la moglie proprio il prossimo 9 gennaio 2020, in occasione del 38 esimo compleanno della Duchessa di Cambridge. Kate Middleton e il compleanno da 7 milioni di dollari In occasione del compleanno di Kate Middleton, il ... Leggi la notizia su velvetgossip

