Kate e William pubblicano il resoconto del 2019 (ed omaggiano Harry e Meghan) (Di martedì 31 dicembre 2019) L’ultimo giorno dell’anno invita a tirare le somme: così William e Kate hanno deciso di racchiudere in un video pubblicato sul loro account ufficiale su Instagram tutto il meglio del 2019. Tra impegni pubblici, sorrisi alla folla, serate di beneficenza, ecco spuntare un omaggio a Meghan e Harry, proprio in un momento storico in cui - stando a quanto riportano i media inglesi - le due coppie di cognati sarebbero più distanti. Visualizza questo post su InstagramTo all the fantastic organisations and inspirational people we met and worked with in 2019: Thank you for a wonderful year, and see you in 2020!Un post condiviso da Kensington Palace (@kensingtonroyal) in data: 30 Dic 2019 alle ore 3:25 PSTRicordando l’anno appena passato, il duca e la duchessa di Cambridge non hanno potuto fare a meno di riportare anche la nascita del nipotino Archie: la sua ... Leggi la notizia su huffingtonpost

