Kate e William, a Capodanno lasciano la Regina da sola per ritrovare la pace (Di martedì 31 dicembre 2019) È il momento di ritrovare la tranquillità, per Kate Middleton. La Duchessa di Cambridge sta passando senza dubbio un momento stressante, dovuto a tutta una serie di fattori che l’hanno fatta apparire sempre più tesa. Anche per questa ragione, lei e William abbandoneranno la Regina e scapperanno verso il Berkshire, dove abita la famiglia di Kate. Il Capodanno dei Duchi di Cambridge doveva, in realtà, prevedere un impegno con la Famiglia Reale inglese: si vociferava dapprima che Kate e William avrebbero alloggiato a Sandringham, dove la Regina Elisabetta II resterà fino al 6 gennaio a fianco del Principe Filippo. I beninformati dicono però che, dopo alcune prese di posizione di Kate, i Duchi di Cambridge si siano accordati per passare solo il Natale con la Regina. Avrebbero poi dovuto seguire il Principe Carlo e Camilla nella loro tenuta in Scozia. Solo che anche in questo caso ... Leggi la notizia su dilei

