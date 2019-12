Juventus-Lione, Champions League 2020: programma, orari, tv, date andata e ritorno (Di martedì 31 dicembre 2019) La benevola urna di Nyon dello scorso 16 dicembre ha posto l’Olympique Lione sulla strada della Juventus: tra febbraio e marzo 2020, dunque, la squadra di Maurizio Sarri affronterà i francesi nel doppio confronto valevole per gli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri partono con i favori del pronostico nettamente dalla loro parte: dopo aver vinto agevolmente il proprio raggruppamento davanti all’Atletico Madrid ed aver in questo modo propiziato un accoppiamento favorevole per gli ottavi, i campioni d’Italia in carica sono chiamati a superare il turno e proseguire il cammino nella massima competizione continentale, coltivando il sogno di sfatare finalmente il tabù europeo e di sollevare la Coppa dalle grandi orecchie, che manca in bacheca dal lontano 1996. Il Lione, giunto secondo nel girone G alle spalle del Lipsia, è soltanto dodicesimo nella Ligue 1 e ... Leggi la notizia su oasport

Fprime86 : RT @LucaFiorino24: In queste ore circola il nome di #Giroud, identificato come piano B per la #Juventus. L’attaccante francese rimane in o… - _Introducing_me : RT @LucaFiorino24: In queste ore circola il nome di #Giroud, identificato come piano B per la #Juventus. L’attaccante francese rimane in o… - sportface2016 : #Juventus, interessamento per #Giroud: ma è già sfida col #Lione -