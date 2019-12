Juventus, Dybala tra rinnovo e addio: si complica il futuro della Joya (Di martedì 31 dicembre 2019) Juventus – Il futuro di Dybala è un grande argomento di discussione. Difficile sapere quale sarà il prossimo futuro dell’attaccante argentino. L’ex Palermo si è ripreso la scena, offrendo ottime prestazioni e tornando indiscutibile protagonista. Ed è probabilmente per questo che la Juventus starebbe pensando al rinnovo, ma l’intesa appare, quantomeno al momento, complicata. Juventus, complicata l’intesa per il rinnovo della Joya Il problema principale da risolvere sembrerebbe essere quello legato ai diritti d’immagine. La Juventus sembrerebbe avere fretta di chiudere la questione. Le sensazioni fanno però pensare a una telenovela che non si chiuderà rapidamente e facilmente. Dybala sembra avere l’intenzione di continuare la sua avventura alla Juventus e la società bianconera vorrebbe provare a blindarlo. Leggi anche: Ronaldo Juventus, addio a fine stagione? CR7 pensa al ... Leggi la notizia su juvedipendenza

