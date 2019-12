Juventus, Dybala: «Riquelme il mio idolo da bambino» (Di martedì 31 dicembre 2019) Juventus, Paulo Dybala racconta la sua passione per Riquelme vero e proprio idolo della Joya da quando era bambino Si sa anche i campioni sono stati bambini e proprio quando erano piccoli avevano i loro idoli. Non fa eccezione Paulo Dybala che in un’intervista a Otro ha raccontato di come da bambino era pazzo di Riquelme. «Riquelme è stato uno dei miei idoli d’infanzia. A casa mia si guardava molto calcio, mio padre era tifoso del Boca Juniors, uno dei miei fratelli dell’Independiente e l’altro del River Plate. Quindi tutti cercavano di farmi tifare la loro squadra. A vedere tante partite, mi sono legato a Riquelme per come giocava, per le sue movenze e per la tranquillità con cui faceva le cose in campo. Ho sempre cercato di imitarlo da bambino, perché è stato veramente incredibile». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

DiMarzio : #Juventus | #Dybala ha raccontato la sua passione per #Riquelme - forumJuventus : Cristiano Ronaldo è l'MVP di Dicembre davanti a Paulo Dybala e Merih Demiral . Di CR7 anche il gol più bello e con… - GoalItalia : Si chiude il 2019 della Juventus Dybala ?? Centrocampo ?? La situazione bianconera nei primi mesi di Sarri [… -