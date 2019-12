Juventus-Cagliari in tv, Serie A calcio 2020: orario d’inizio, canale, streaming, probabili formazioni (Di martedì 31 dicembre 2019) Nel giorno dell’Epifania Juventus e Cagliari (ore 15.00) cercheranno di non rimanere con cenere e carbone. All’Allianz Stadium di Torino i bianconeri e i sardi si contenderanno i tre punti nel match valido per il 18° turno (diretta tv su Sky Sport) del campionato di calcio di Serie A 2019-2020. La Vecchia Signora viene dal successo esterno di Marassi contro la Sampdoria, grazie alle firme d’alto rango dell’argentino Paulo Dybala e del portoghese Cristiano Ronaldo. I bianconeri sono in testa alla classifica, insieme all’Inter (42 punti), e vorranno iniziare il 2020 con un piglio convincente. La chiosa del 2019, infatti, non è stato proprio esaltante per la Juve. La Supercoppa Italiana, disputata a Riyad (Arabia Saudita), è stata povera di soddisfazioni per gli uomini di Maurizio Sarri: il 3-1 in favore della Lazio ha fatto storcere il naso per la portata ... Leggi la notizia su oasport

