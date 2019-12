Jessica Alba che risponde a domande su Jessica Alba (Di martedì 31 dicembre 2019) I fan di Jessica Alba e quelli di Gabrielle Union nel 2019 hanno avuto più di un motivo per esultare: le due attrici hanno fatto coppia sul piccolo schermo per la serie LA’s Finest, in cui interpretano due agenti del Los Angeles Police Department. In questa Autocomplete Interview, il format di Wired che mette le celebrity di fronte a ciò che la gente chiede a Google su di loro, le due attrici non si tirano indietro e si raccontano. Ad esempio, dove hanno conosciuto i rispettivi mariti? Semplice: Alba ha conosciuto il partner Cash Warren sul set della pellicola i Fantastici Quattro, mentre Union ha incontrato Dwayne Wade, ex stella Nba dei Miami Heat, a un evento All Star Game della lega di basket. Come molti sapranno, negli anni Alba è diventata anche una imprenditrice di successo. Molti si chiedono se reciti ancora: beh, la serie LA’s Finest è di per sé una risposta al ... Leggi la notizia su wired

