Ivan Cottini, ballerino malato di sclerosi: “La malattia avanza, non ballerò ancora per molto” (Di martedì 31 dicembre 2019) Continua a impiegare le sue forze nella lotta contro le conseguenze della sclerosi multipla Ivan Cottini, ballerino che Eleonora Daniele ha invitato sul palco di “Storie Italiane” perché, da simbolo di coraggio qual è diventato, continui a regalare speranza a quanti si rivedono nel suo percorso. “Spero di riuscire a ballare ancora per qualche mese, purtroppo la malattia sta avanzando” ha detto il ballerino. Poi ha aggiunto: “Abbiamo ancora la possibilità di svegliarci al mattino e vivere da protagonisti”. Leggi la notizia su tv.fanpage

eleonoradaniele : RT @storie_italiane: Quando la forza ed il coraggio entrano a far parte di una #coreografia Ivan Cottini a #STORIEITALIANE @eleonoradanie… - storie_italiane : Quando la forza ed il coraggio entrano a far parte di una #coreografia Ivan Cottini a #STORIEITALIANE… - franco_sala : RT @Unf_Tweet: #IvanCottini a #StorieItaliane lascia tutti in lacrime: purtroppo la malattia sta andando avanti -