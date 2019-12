Italiani come noi, le notizie memorabili del 2019? Il boom di Salvini alle Europee, Ilva, Cucchi, Toffa, Sardine e Greta Thunberg: il vox di Ricca (Di martedì 31 dicembre 2019) Rimane qualcosa nella memoria del flusso continuo delle notizie? Per verificarlo, abbiamo riproposto ai cittadini in strada questa domanda: qual è la notizia più importante dell’anno che volge al termine? In ambito nazionale, le risposte più frequenti sono state: la caduta del governo Conte 1 e il varo del governo Conte 2, il trionfo di Salvini alle elezioni Europee, la nascita del movimento delle Sardine, il dramma dell’Ilva. A livello internazionale, molti ricordano: le lotte contro il climate change di Greta e del movimento Fridays for Future, le grandi manifestazioni a Hong Kong, la questione dei dazi Usa-Cina, il varo della nuova commissione UE. Hanno colpito molto anche le morti di Andrea Camilleri e di Nadia Toffa, come pure, tra i fatti di cronaca, il caso Bortuzzo e la condanna in primo grado dei carabinieri nel processo Cucchi. E per voi, quali sono le principali ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

