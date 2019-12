Irene Ferri dopo lite con edicolante: "Sono sotto choc, lei era una furia" (Di martedì 31 dicembre 2019) Come è andata davvero la lite avvenuta domenica scorsa a Roma tra Irene Ferri e un'edicolante di cui ieri Il Messaggero ha raccontato? Proprio il quotidiano capitolino dà conto oggi delle dichiarazioni che l'attrice - finita in ospedale in seguito all'episodio in questione - ha reso agli inquirenti intervenuti sul posto, allertati da alcuni negozianti:Quella donna era una furia, Sono sotto choc. Ero in fila per acquistare una rivista, avevo anche estratto cinque euro (il costo del magazine, ndr) per pagare senza far aspettare i clienti dopo di me. C'era però gente e così ho lasciato il giornale all'edicola e Sono andata via, senza dire nulla. All'arrivo all'attraversamento pedonale Sono stata prima fermata da dietro e poi Sono stata colpita al volto. Assurdo, non c' è stata nessuna discussione.Irene Ferri dopo lite con edicolante: "Sono sotto choc, lei era una ... Leggi la notizia su blogo

