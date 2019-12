Iraq,Trump incita a rivolta contro Iran

controllati dall'Iran, questo è il vostro momento". Così su Twitter il presidente americano Donald Trump incita gli iracheni alla rivolta contro la Repubblica Islamica, in seguito all'assalto da parte di milizie filo-Iraniane all'ambasciata Usa a Baghdad. "Non ci sono piani per evacuare la sede", ha dichiarato un portavoce del dipartimento di Stato di Washington. E il Pentagono ha annunciato l'invio di rinforzi a protezione.(Di martedì 31 dicembre 2019) "Ai tanti milioni di iracheni che vogliono la libertà e che non vogliono essere dominati ellati dall', questo è il vostro momento". Così su Twitter il presidente americano Donaldgli iracheni allala Repubblica Islamica, in seguito all'assalto da parte di milizie filo-iane all'ambasciata Usa a Baghdad. "Non ci sono piani per evacuare la sede", ha dichiarato un portavoce del dipartimento di Stato di Washington. E il Pentagono ha annunciato l'invio di rinforzi a protezione.(Di martedì 31 dicembre 2019)

Agenzia_Italia : Assediata l'ambasciata Usa in Iraq. Trump accusa l'Iran - infoitestero : Trump accusa l'Iran di aver organizzato l'assalto all'ambasciata americana in Iraq - Notiziedi_it : Assediata l’ambasciata Usa in Iraq. Trump accusa l’Iran -