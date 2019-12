Iraq, migliaia di manifestanti assaltano l’ambasciata americana: incendiata una torretta di guardia al grido di “Morte agli Usa” (Di martedì 31 dicembre 2019) migliaia di manifestanti iracheni hanno attaccato l’ambasciata americana a Baghdad dopo che nei giorni scorsi hanno sferrato attacchi aerei contro milizie sciite di Kataib Hezbollah in Iraq e Siria, causando 25 morti. Gli insorti, al grido di “Morte all’America”, hanno dato fuoco a una delle torrette di guardia del complesso che ospita la sede diplomatica, costringendo gli ufficiali di guardia a respingerli con l’uso di gas lacrimogeni. Almeno dieci dimostranti sono rimasti feriti. Nella mattinata, i manifestanti hanno sfondato i checkpoint della Green Zone, l’area dove sono concentrati i palazzi delle istituzioni protetta, dal 2003, da un importante cordone di sicurezza per il costante pericolo di attacchi, bruciando bandiere a stelle e strisce, sventolando drappi delle Forze di mobilitazione popolare, storicamente anti-americane, e scandendo cori ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

