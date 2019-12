Iraq, migliaia di manifestanti assaltano ambasciata Usa a Baghdad al grido di “Morte all’America” (Di martedì 31 dicembre 2019) Centinaia di iracheni stanno manifestando davanti all’ambasciata americana di Baghdad per protestare contro i raid Usa sulle basi dei miliziani sciiti in Iraq. Nei disordini sono anche state bruciate bandiere a stelle e strisce. I raid sono stati lanciati domenica 29 dicembre contro diverse strutture della milizia filoiraniana Kataib Hezbollah al confine tra Iraq e Siria. I manifestanti che oggi hanno attaccato l’ambasciata americana a Baghdad hanno dato fuoco a una delle torrette di guardia del complesso che ospita la sede diplomatica. Lo riporta la Bbc online. I dimostranti si sono staccati dal corteo funebre per i 25 combattenti della formazione sciita uccisi nei raid. Le forze di sicurezza irachene hanno respinto un attacco di manifestanti all’ambasciata americana a Baghdad, frapponendosi tra loro e le porte della sede diplomatica. migliaia di persone, scrive la ... Leggi la notizia su tpi

