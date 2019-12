Iraq, in migliaia contro l’ambasciata Usa dopo i raid sull’Iran: diplomatici costretti a scappare – Video (Di martedì 31 dicembre 2019) migliaia di manifestanti inferociti per i raid Usa di domenica contro diverse strutture della milizia sciita filo-iraniana di Kata’ib Hezbollah, al confine tra Iraq e Siria, hanno assaltato l’ambasciata americana a Baghdad, riuscendo a penetrare all’interno del compound. L’ambasciatore e lo staff sono stati evacuati, mentre sono stati sparati gas lacrimogeni per respingere i manifestanti. La folla ha superato il checkpoint della Green Zone, abitualmente blindata, al grido di “Morte all’America” e bruciando bandiere americane BREAKING: Iranian backed militia fighters in Iraq gather outside the main gate of the U.S. Embassy in Baghdad where attacks on the compound are being reported.pic.twitter.com/mzymGLuEGG— Alex Salvi (@alexsalvinews) December 31, 2019 Domenica scorsa il Pentagono ha ordinato un’operazione contro ... Leggi la notizia su open.online

