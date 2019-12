Iraq, attacco all’ambasciata americana a Baghdad: le ultime (Di martedì 31 dicembre 2019) Iraq, attacco all’ambasciata americana a Baghdad: le ultime in merito a quanto sta accadendo proprio in queste ore in Iraq. Tensione alle stelle, in queste ore, a Baghdad dove diversi manifestanti avrebbero attaccato l’ambasciata americana. Lo riferisce in questi istanti il sito dell”Ansa’, secondo cui le forze di sicurezza irachene avrebbero respinto per il momento … L'articolo Iraq, attacco all’ambasciata americana a Baghdad: le ultime proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

RaiNews : Migliaia di persone hanno raggiunto l'ambasciata, oltrepassando i checkpoint della Green Zone al grido di 'Morte al… - RaiNews : Evacuati l'ambasciatore e lo staff diplomatico. I manifestanti si sono accampati davanti all'edificio dopo essere s… - mofornari : RT @NamanTarcha: +++#Iraq Bandiera americana e israeliana in fiamme durante la manifestazione dopo i funerali di 27 morti iracheni vittime… -