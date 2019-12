Irama annuncia l’addio ai social con il nuovo anno: “Me ne vado, ne ho bisogno” [FOTO] (Di martedì 31 dicembre 2019) Si saluta l’anno e il decennio con una notizia inaspettata e preoccupante, almeno per i fan di Irama. Il musicista e cantante di scuola Amici ha infatti annunciato, attraverso un post di auguri via Instagram, i propri propositi per il nuovo anno; stando a quanto spiegato attraverso un inequivocabile messaggio, il cantante monzese accoglierà il nuovo anno abbandonando a tempo indeterminato l’attività social. Una decisione improvvisa ma, a quanto pare, fortemente voluta; a poche settimane dall’annuncio della rinuncia al Festival di Sanremo, Irama sembra dunque intenzionato a intraprendere un periodo lontano dalle telecamere. Nella FOTOgrafia d’auguri postata su Instagram, Irama stesso ha annunciato, con un “2020″ in bella vista, il proposito di allontanamento dai social media. Lo ha fatto con un messaggio in calce difficile da fraintendere; “24 ... Leggi la notizia su velvetgossip

