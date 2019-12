Irama, account Instagram disattivato, fan disperati: cosa è successo (Di martedì 31 dicembre 2019) Irama abbandona i Social Network. 24 ore. Poi buio. Andrò via da qui. Non so per quanto. Non sarà per molto. Ma ne ho bisogno. Per me, per voi. Tutto deve essere perfetto. Un abbraccio, Filippo E così è stato. A poche ore dall’inizio del nuovo anno, il profilo Instagram del celebre cantautore italiano è stato disattivato. Irama, all’anagrafe Filippo Maria Fanti comunica ai suoi fan che si allontanerà dall’occhio del Web per dedicarsi, anima e corpo, ad un nuovo progetto. Che sia un nuovo album o semplicemente una strategia di marketing? Non si sa. L’ultimo post è intriso di malinconia quanto di mistero. Quello che è certo è che in poche ore ha raggiunto più di 115 mila like e gettato i suoi followers nello sconforto più totale. La reazione dei fan al post di Irama “Ti prego, manca l’aria senza di te”, “Voglio ... Leggi la notizia su trendit

lozaynodiliam : RT @chenesaidime_: Non credevo che con “buio” Filippo intendesse proprio il buio totale. Credevo sparisse per un po’ ma non sospendesse l’a… - lovfanti : RT @chenesaidime_: Filippo ha sospeso il suo account di Instagram e vorrei far finta che questa cosa non mi abbia toccato ma lo ha fatto fi… - _apartete : RT @chenesaidime_: Filippo ha sospeso il suo account di Instagram e vorrei far finta che questa cosa non mi abbia toccato ma lo ha fatto fi… -