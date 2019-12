Inter, che bagarre per Politano. Tutte le pretendenti sul giocatore (Di martedì 31 dicembre 2019) Inter, quanta bagarre per Politano. Sempre vivo l’Interesse della Roma, ma l’esterno piace anche ad Fiorentina, Atalanta e Parma Matteo Politano può essere il designato, a gennaio, per lasciare l’Inter. L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto sulla situazione del calciatore, valutato dal club nerazzurro circa 30 milioni di euro. Sull’esterno è sempre vivo l’Interesse della Roma, ma su di lui è maturato il gradimento di altri club di Serie A. Anche Fiorentina, Atalanta e Parma monitorano con attenzione gli sviluppi della situazione. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

