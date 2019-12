Indagato prefetto di Cosenza, filmata la consegna di denaro (Di martedì 31 dicembre 2019) Il prefetto di Cosenza, Paola Galeone, e' stato Indagato per corruzione. Il prefetto e' ritenuto responsabile di corruzione per aver intascato una mazzetta da 700 euro da parte di un'imprendirice. La Galeone sarebbe stata ripresa da un filmato realizzato dagli agenti della Squadra mobile e che avrebbero filmato il momento della consegna del contante in un bar di Cosenza, avvisati dalla stessa imprenditrice. Il prefetto avrebbe proposto l'emissione di una fattura falsa da 1.220 euro allo scopo di intascare il fondo rimanente: 700 euro al prefetto e 500 all'imprenditrice. Il prefetto di Cosenza, secondo quanto si apprende, è in aspettativa già da ieri e non si trova nella sede della Prefettura di Cosenza. Nel prossimo Consiglio dei ministri, viene riferito da fonti qualificate, saranno prese le misure necessarie. Leggi la notizia su ilfogliettone

fanpage : Indagato per corruzione il prefetto di Cosenza: avrebbe intascato una mazzetta da 700 euro - Agenzia_Ansa : Corruzione, indagato il prefetto di Cosenza. Avrebbe intascato 'mazzetta' da 700 euro da imprenditrice #cosenza… - MediasetTgcom24 : Corruzione, indagato il prefetto di Cosenza: 'Mazzetta da 700 euro' #PaolaGaleone -