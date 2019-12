Indagato per corruzione il prefetto di Cosenza: avrebbe intascato una mazzetta da 700 euro (Di martedì 31 dicembre 2019) Il prefetto di Cosenza, Paola Galeone, di 58 anni, risulta indagata per corruzione. La notizia è stata data in esclusiva da la 'Gazzetta del Sud'. L'ipotesi accusatoria a carico del rappresentante del governo è di avere intascato da un'imprenditrice, che ha denunciato i fatti alla Polizia, una 'mazzetta' di 700 euro. Leggi la notizia su fanpage

dib309mar : RT @PatriziaRametta: L'ex Presidente americano #Obama rischia grosso perché il #Russiagate si è rivelato un boomerang ed è indagato lui e n… - kris3m : RT @053_Vince: Il miserabile quando entrò in parlamento nel PdL del nano pluripregiudicato si fece inserire nella finanziaria 8 milioni di… - wholedani : RT @janavel7: Salvini, se vuoi un terremotato da prendere in giro, chiedilo al sindaco di Visso, Giuliano Pazzaglini, senatore della Lega.… -