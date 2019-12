Indagato il prefetto di Cosenza per corruzione: filmata la consegna di denaro per 700 euro (Di martedì 31 dicembre 2019) Il prefetto di Cosenza, Paola Galeone, di 58 anni, è indagata per corruzione. L'ipotesi accusatoria a carico del prefetto é di avere intascato da un'imprenditrice, che ha... Leggi la notizia su ilmessaggero

fanpage : Indagato per corruzione il prefetto di Cosenza: avrebbe intascato una mazzetta da 700 euro - Agenzia_Ansa : Corruzione, indagato il prefetto di Cosenza. Avrebbe intascato 'mazzetta' da 700 euro da imprenditrice #cosenza… - MediasetTgcom24 : Corruzione, indagato il prefetto di Cosenza: 'Mazzetta da 700 euro' #PaolaGaleone -