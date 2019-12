Incidente Roma, Paolo Genovese ai genitori: “Voglio incontrarvi” (Di martedì 31 dicembre 2019) A circa 10 giorni dall’Incidente avvenuto in Corso Francia a Roma, Paolo Genovese ha scritto una lettera ai genitori di Gaia e Camilla. La data riportata sulla busta è il 30 dicembre. Il padre di Pietro aveva tentato di incontrare i genitori delle due 16enni investite e uccise da suo figlio, poi arrestato. Tuttavia, il riscontro dei legali delle famiglie Von Freymann e Romagnoli è sempre stato negativo. “Emotivamente non era il momento adatto, una lettera sarebbe stata la benvenuta” avevano chiarito. E così il regista ha scritto ai genitori. Incidente Roma, lettera Paolo Genovese Il regista Paolo Genovese, dopo essersi confrontato con il suo legale, l’avvocato Gianluca Tognozzi, aveva chiesto di incontrare le famiglia di Gaia e Camilla. Tuttavia, i legali di Von Freymann e Romagnoli (rispettivamente Giovanni Maria Giaquinto, poi sostituita dall’ex ministra ... Leggi la notizia su notizie

stanzaselvaggia : Un’altra cosa che non tollero della narrazione dell’incidente di Ponte Milvio è il rimarcare che sia una faccenda d… - notizieit : #Incidente #Roma, Paolo Genovese ai genitori: “Voglio incontrarvi” - LuceverdeRoma : RT @InfoAtac: #info #atac Linee 60-61-62-82-85-492-910 deviano su percorsi alternativi (incidente in via Cernaia/Barbieri) seguono aggiorna… -