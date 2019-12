Incidente a Roma | il padre di Genovese scrive una lettera alle famiglie di Gaia e

Incidente Roma - il regista Genovese scrive una lettera a Gaia e Camilla - i genitori : “Non ti vogliamo incontrare” : Incidente Roma, Genovese scrive una lettera a Gaia e Camilla Dopo il terribile Incidente a Roma del 22 dicembre, Paolo Genovese, padre di Pietro, lunedì 30 dicembre ha scritto due lettere ai genitori delle ragazze. Il regista avrebbe voluto compiere un gesto di umanità nei confronti di due famiglie devastate dal dolore. Per questo aveva chiesto di incontrare i genitori di Gaia e Camilla, le ragazze di 16 anni investite e uccise in corso Francia ...

Incidente Roma - il legale dei genitori : «Gaia e Camilla hanno attraversato regolarmente con il verde» : La ricostruzione del legale di una delle 16enni investite apre nuovi scenari: il semaforo pedonale di corso Francia non prevede il giallo. Una circostanza definita «determinante sul profilo probatorio»

Incidente Roma - “Gaia e Camilla sono passate con il semaforo verde per i pedoni” : la nuova versione della famiglia Romagnoli : Incidente Roma, avvocato famiglia Camilla: “Le ragazze sono passate col semaforo verde per i pedoni” Nella complicatissima indagine sull’Incidente avvenuto a Roma la notte tra il 21 e il 22 dicembre 2019, nel quale le 16enni Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli sono morte dopo essere state travolte dall’auto guidata da Pietro Genovese, sul Corso Francia, nei pressi di Ponte Milvio, spunta adesso una nuova versione dei ...

Incidente Roma - l’ex ministro Bongiorno : “Per Gaia e Camilla più rispetto. È una tragedia - non una fiction” : Incidente Roma, Bongiorno: “Più rispetto per Gaia e Camilla, una tragedia” Le ultime due settimane in Italia sono state letteralmente monopolizzate dal caso dell’Incidente avvenuto a Roma nella notte tra il 21 e il 22 dicembre 2019, quando le 16enni Gaia von Freymann e Camilla Romagnoli sono state investite e uccise da un’auto, guidata da Pietro Genovese, sul Corso Francia, nei pressi di Ponte Milvio. Tra retroscena, ...

Incidente Corso Francia - una raccolta fondi in memoria di Camilla Romagnoli : Gli amici della sorella di Camilla Romagnoli hanno organizzato una raccolta fondi per la sedicenne investita a Corso Francia la notte tra il 21 e il 22 dicembre. Le donazioni saranno devolute dalla famiglia a un'associazione no profit scelta dai genitori "in sua memoria e in quella di altri giovani portati via dalla strada".Continua a leggere

Roma Incidente - il guardrail di Gaia e Camilla come un altare : fiori - peluche e biglietti : Roma. Corso Francia, la strada dove le sedicenni Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli hanno perso la vita, è diventata un luogo di pellegrinaggio, un andirivieni di adolescenti incappucciati con felpe troppo leggere per i venti gelidi che soffiano sulla capitale nelle ore notturne, che lasciano biglietti con frasi come “Riposate in pace, piccoli angeli” o “Ciao sisters”. E ancora lumini, candele, foto, giocattoli, ...

Incidente a Roma - spunta il testimone 15enne : “Ero fermo al semaforo rosso - le ho viste volare in aria” : Incidente a Roma, testimone 15enne: “Le ho viste volare in aria” Per capire la dinamica dell’Incidente di Corso Francia a Roma, spunta un nuovo testimone. “Le ho viste volare in aria e ricadere sull’asfalto, non potevo crederci, pioveva, ho chiamato subito i soccorsi”, dice M. di 15 anni. Si tratta di uno dei principali testimoni oculari dello schianto costato la vita a Camilla Romagnoli e Gaia Von Freymann ...

Incidente Roma - l’amico : “Dopo l’impatto Pietro non sembrava in sé” : Davide Acampora, 20 anni, è uno dei due ragazzi che lo scorso 22 dicembre si trovava a bordo della Renault Koleos che ha travolto Gaia e Camilla. Insieme a lui sul sedile posteriore dell’auto c’er aun altro amico di Paolo Genovese: Tommaso Edoardo Fornari. Anche le loro ricostruzioni di quanto accaduto potrebbero rivelarsi preziose per gli inquirenti. Infatti, Davide ha fornito una ricostruzione di quanto accaduto quella notte in cui ...

Incidente di Roma - l’amica di Gaia : L’amica di Gaia : “Anche io attraversavo sempre quella strada col semaforo rosso. Qui lo fanno tutti” : Incidente di Roma, l’amica di Gaia: L’amica di Gaia: “Anche io attraversavo sempre quella strada col semaforo rosso. Qui lo fanno tutti” È passata una settimana dal tragico Incidente di Roma nel quale hanno perso la vita Gaia e Camilla, entrambe 16enni. Ormai chiarita a grandi linee la dinamica dell’accaduto, a tenere banco ora è il dibattito sul presunto gioco del semaforo rosso che molti giovani farebbero lungo ...

Incidente di Roma - la testimonianza dell’amico di Pietro Genovese : “Ero sull’auto con lui - non era ubriaco” : A una settimana dal tragico Incidente di Roma, nel quale hanno perso la vita due 16enni, spunta la testimonianza di uno dei ragazzi che erano a bordo dell’auto guidata da Pietro Genovese. “Non avevamo assunto droghe di alcun genere. Avevamo bevuto qualcosa, ma Pietro non era certo ubriaco”, ha riferito agli agenti della Polizia municipale Davide Acampora, amico di Genovese. Al momento dell’Incidente Acampora era seduto ...

Incidente di corso Francia a Roma - il giochino di attraversare col semaforo rosso e postare tutto sui social : «Lo chiamano il giochino del semaforo rosso e quando mia figlia e la sua amichetta me lo hanno spiegato dopo la morte di Camilla e Gaia, mi sono venuti i brividi. Si tratta di attraversare le...

