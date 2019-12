Incidente a Conto alla Rovescia, paura per Gerry Scotti: ecco cosa è successo in studio (Di martedì 31 dicembre 2019) Conto alla Rovescia cede il passo ad Avanti un altro! Conto alla Rovescia, il nuovo game show del preserale di Canale 5 sta per giungere alla conclusione. Infatti tra una settimana il programma condotto da Gerry Scotti cesserà di essere trasmesso per cedere il posto ad Avanti un altro!. Paolo Bonolis e il suo caro amico e collega Luca Laurenti daranno vita ad una nuova stagione del divertente quiz Mediaset. Ma di recente nello studio Michelangelo di Cologno Monzese, che tra l’altro è di proprietà dello stesso Scotti, c’è stato un piccolo Incidente che ha coinvolto il padrone di casa. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto. La quasi caduta a Conto alla Rovescia Nonostante gli ascolti non proprio esaltanti e le numerose critiche arrivate dal web, Gerry Scotti è rimasto al timone di Conto alla Rovescia. Di recente è accaduta qualcosa che riguarda il conduttore ... Leggi la notizia su kontrokultura

Nave da crociera impatta conto la banchina in fase di attracco - Incidente al porto di Palermo : La Nave interessata dall' incidente è la "Grandiosa" del gruppo Msc. Come hanno spiegato dalla Capitaneria di porto di Palermo , l'urto è avvenuto durante la fase di ormeggio ma fortunatamente non ha causato feriti. Diversi i danni invece riportati sia dalla barriera del molo sia dalla Nave da crociera .Continua a leggere

Emilio Fede - lo spaventoso racconto : “Vivo per miracolo dopo l’ Incidente ” : Solamente un mese fa, la notizia dell’incidente domestico incorso ad Emilio Fede aveva scatenato voci preoccupanti sulla salute dello storico giornalista di Rete 4. Secondo quanto inizialmente riferito, pareva che le condizioni di Fede fossero particolarmente critiche, e l’iniziale silenzio nei confronti della stampa aveva dato adito a queste voci di diffondersi rapidamente. Ora, nel corso di una recente apparizione radiofonica, ci ...

Edelfa Chiara Masciotta parla dopo l’Incidente : “Ti rendi conto delle cose importanti della vita” : L'ex Miss Italia , moglie del calciatore fantasista della Salernitana Alessandro Rosina, è stata investita in Corso Matteotti il 19 novembre scorso e ha riportato ferite e traumi, soprattutto al setto nasale: "Lasciamo stare il cellulare, stiamo attenti tutti. Sia pedoni sia automobilisti. I mezzi di trasporto sono un’arma".Continua a leggere

KontroKulturaa : Incidente a Conto alla Rovescia, paura per Gerry Scotti: ecco cosa è successo in studio - - claudioliverott : @Forchielli Da quanto tempo non gira per le autostrade italiane? Se lo avesse fatto si sarebbe reso conto che la re… - CrovellaAntonio : @Nellina38303549 SIETE ANCORA CONVINTI, CHE NON FARE VACCINI SIA LA SCELTA GIUSTA? E' DA METTERE IN CONTO CHE PUO'… -