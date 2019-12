Incendio nel cantiere del Morandi: in fiamme la nuova pila del ponte (Di martedì 31 dicembre 2019) All’alba di questa mattina, alle 5.00 circa, un grave Incendio è divampato nel cantiere del ponte Morandi a Genova. I materiali edili contenuti in una delle pile sul lato est – la pila 13 -, del nuovo viadotto in costruzione sul torrente Polcevera, sarebbero andati in fiamme per motivi ancora ignoti. Cinque squadre di vigili … L'articolo Incendio nel cantiere del Morandi: in fiamme la nuova pila del ponte NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

