In occasione del nuovo anno, Mario Kart Tour ha ricevuto nuovi contenuti (Di martedì 31 dicembre 2019) Oggi il mondo si prepara a festeggiare il nuovo anno, tuttavia Nintendo ha pubblicato un nuovo importante aggiornamento per Mario Kart Tour, che va ad introdurre diverse novità.L'aggiornamento introduce nuovi Kart, glider e altri elementi aggiuntivi a tema con il nuovo anno, oltre ad una versione modificata del tracciato di Tokyo. L'evento in questione è disponibile da oggi fino al 14 gennaio 2020, in questo periodo avrete dunque la possibilità di sbloccare alcuni oggetti e personaggi esclusivi.Mario Kart Tour ha ottenuto un grande successo, in effetti il titolo mobile di Nintendo è stato scaricato 123.9 milioni di volte, creando ricavi per 37.4 milioni di dollari nel suo primo mese dopo la pubblicazione.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

vaticannews_it : #31dicembre #Torino #Nosiglia Ostensione straordinaria della #Sindone nel 2020. In occasione del prossimo incontro… - anninavigneto : RT @CianPdc: 'Quando perdiamo il diritto di essere differenti perdiamo l'occasione di essere liberi' è la frase che più mi ha colpito del #… - Eurogamer_it : In occasione del nuovo anno, Mario Kart Tour ha ricevuto nuovi contenuti -