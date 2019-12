In Italia una donna è uccisa ogni tre giorni. Una ogni 15 minuti è vittima di violenza (Di martedì 31 dicembre 2019) Una donna uccisa ogni tre giorni. E spesso per mano del proprio compagno. è il drammatico bilancio dei femminicidi in Italia nel 2019, anche se i dati statistici parlano comunque di un lieve calo. L'ultima ricerca di Eures - titolo "Femminicidio e violenza di genere", data 31 ottobre scorso - parla di 94 omicidi con vittime femminili: 80 commessi in ambito familiare/affettivo e 60 all'interno di una relazione di coppia. Anche se poi, il contatore purtroppo non si è fermato nemmeno negli ultimi due mesi dell'anno. Secondo lo studio Eures, nel 2018 le donne uccise erano state 142 (una in più dell'anno precedente) e in termini relativi l'anno scorso le vittime femminili hanno raggiunto il valore più alto mai censito in Italia, attestandosi sul 40,3%, a fronte del 35,6% dell'anno precedente. In ogni caso, i dati destano preoccupazione: dal 2000 a oggi le donne uccise in Italia sono ... Leggi la notizia su agi

