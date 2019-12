In Italia sono tornati ad aumentare i morti per l'eroina (Di martedì 31 dicembre 2019) Nel 2019 è ancora allarme per il ritorno del consumo di eroina e per l'arrivo di nuove sostanze ancora più pericolose: i nuovi oppioidi sintetici. A confermarlo all'AGI è Simona Pichini, ricercatrice del Centro nazionale dipendenze e doping dell'Istituto Superiore di Sanità. "Tra il 2017 e il 2018 - afferma - la percentuale di coloro che affermano di aver consumato eroina una volta nella vita è passata dall'1,1% all'1,5%, e nel 2019 il Sistema nazionale di allerta precoce coordinato dall'Iss ha rilevato un incremento delle morti per overdose di eroina. Inoltre - prosegue Pichini - ha rilevato molti nuovi sequestri di eroina a percentuale elevata, cioè un'eroina più pura di 5 o 6 volte percentuali rispetto a quella degli ultimi 10 anni". Il ritorno dell'eroina si spiega con il fatto che i consumatori sono giovani: i millennials non conoscono la storia delle siringhe e dell'Aids, per i ... Leggi la notizia su agi

