In forma durante le feste: bastano 4 minuti al giorno (con gli esercizi da fare a casa) (Di martedì 31 dicembre 2019) A vederlo non lo diresti: non diresti mai che anche lui, Davide Campagna, non è sempre stato così in forma. Da giovanissimo si è sottoposto a diete ed esercizi per combattere i chili di troppo. Regimi insostenibili e poco salutari, dice oggi. Oggi che è in forma perfetta rivela che ha sperimentato su se stesso uno stile di vita per dimagrire senza sacrificare il piacere. Qualcosa che mettesse insieme due sue grandi passioni, food e lo sport, riunite da poco anche in un libro Food fitness, pubblicato da Vallardi editore. Davide Campagna racconta tutto anche sul web, sotto al marchio di Cotto al dente. Nel suo libro e sul web Campagna illustra proprio il suo metodo, composto da ricette sane e nutrienti, senza rinunciare al gusto e al divertimento, unendo a una dieta corretta anche un workout adeguato. Il modello da seguire è il Tabata: un allenamento di ... Leggi la notizia su huffingtonpost

