In 4 mila accampati sulle spiagge e cielo rosso fuoco. Le immagini degli incendi che stanno bruciando l’Australia – Video (Di martedì 31 dicembre 2019) Persone accampate sulla spiaggia, sui pontili o tra le barche ferme nei porti. In Australia, nella regione del New South Wales ad est dell’isola, gli incendi non sembrano intenzionati a fermarsi, da settimane. Le ultime notizie dei media locali parlano di 4mila cittadini che hanno cercato di trovare riparo accanto all’oceano. La ola de calor aviva el fuego en #Australia y las llamas alcanzan #Melbourne.Unas 100.000 personas tuvieron que abandonar cinco localidades cercanas a Melbourne este lunes. https://t.co/UnsPKksqHJ pic.twitter.com/jXw2aJ9TfO— Atlantide (@Atlantide4world) December 30, 2019 Alcuni centri, affacciati sul mare, sono isolati. Il primo ministro Daniel Andrews ha annunciato che nelle operazioni di rifornimento e salvataggio potrebbero essere impiegate anche navi della Marina. Nei giorni scorsi infatti la strada principale che collega il New ... Leggi la notizia su open.online

