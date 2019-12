Imprenditrice italiana uccisa in Giamaica: a processo due uomini, altri quattro risultano indagati (Di martedì 31 dicembre 2019) Due uomini sono finiti a processo e altri quattro sono indagati per l'omicidio dell'Imprenditrice italiana Patrizia Besio e del marito Osbourne Richards uccisi nella loro villa di Negril, in Giamaica, lo scorso 29 novembre. Le indagini proseguono mentre si attende il rimpatrio della salma della donna in Valtellina dove risiede la sua famiglia. Leggi la notizia su milano.fanpage

Ponchea1 : @DSantanche La nazione normale che vuoi tu è quella che faccia finta di niente quando un imprenditrice di uno stabi… -