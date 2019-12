Ilary Blasi esagerata: il costume copre appena il lato b mozzafiato [FOTO] (Di martedì 31 dicembre 2019) Ilary Blasi, è una delle showgirl più apprezzate del panorama televisivo, negli ultimi anni l’abbiamo vista su Italia1 come conduttrice de “le Iene”.Ilary Blasi, classe 1981, 38 anni portati benissimo! E’ sposata con l’ex Capitano della Roma, Francesco Totti dal 2005, ed è mamma di tre bambini: Cristian (2005), Chanel (2007) e Isabel(2016). L’ex velina di “Striscia la notizia”, si è fatta FOTOgrafare in una posa estremamente sensuale in bikini. Il completino trattiene a mala pena le sue forme generose e toniche, come il suo perfetto lato B. Gli scatti hanno attirato l’attenzione dei suoi followers che sono andati letteralmente in delirio. Da sempre biondissima e dagli occhi azzurri, è stata una concorrente di Miss Italia e la conduttrice di moltissimi programmi tra cui anche un Sanremo al fianco di Victoria Cabello e Giorgio ... Leggi la notizia su velvetgossip

