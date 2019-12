Il ventennio di Putin /2 – L’uomo forte che sfida l’Occidente e in patria non ammette oppositori. Così in Russia torna la tentazione dell’impero (Di martedì 31 dicembre 2019) Qui la prima parte Valentin Yumashev vent’anni fa era uno dei consiglieri di Boris Eltsin, il primo presidente della Federazione Russa. Pochi giorni fa, intervistato dalla Bbc, ha rivelato che Eltsin, prima di dimettersi, chiese “una sola cosa” a Vladimir Putin: “Prendersi cura della Russia”. C’è molta retorica patriottica, in questa rivelazione che sembra uscita dall’ufficio delle pubbliche relazioni del Cremlino. Infatti l’ex consigliere smentisce che Eltsin e Putin si sarebbero messi d’accordo sul ricambio dello staff presidenziale, compreso il patto di garantire al capo dello stato dimissionario e ai membri della sua famiglia la sicurezza e l’impunità, in caso di inchieste imbarazzanti: “Sono affermazioni senza né capo né coda”, poiché con il nuovo presidente tutto si sarebbe azzerato. Invece, per avvalorare la sua “rivelazione”, Yumashev ha insistito nel sottolineare come Putin ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

ilfattoblog : Il ventennio di Putin /2 – L’uomo forte che sfida l’Occidente e in patria non ammette oppositori. Così in Russia to… - Noovyis : (Il ventennio di Putin /2 – L’uomo forte che sfida l’Occidente e in patria non ammette oppositori. Così in Russia t… - TutteLeNotizie : Il ventennio di Putin /2 – L’uomo forte che sfida l’Occidente e in patria non ammette… -